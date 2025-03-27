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27 Mart Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste

27 Mart Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Mart Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Mart 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 27 Mart 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

27 Mart Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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