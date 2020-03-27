27 Mart 2020 Star Yayın Akışı
27 Mart 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
27.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Sucu Kamil
01:30 Kiralık Aşk
02:15 Kiralık Aşk
03:30 Erkenci Kuş
04:10 Erkenci Kuş
05:30 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
20:00 Babil
22:30 Aykut Enişte
Kaynak: InterSinema.com