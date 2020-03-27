27 Mart 2020 Star Yayın Akışı 27 Mart 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Sucu Kamil 01:30 Kiralık Aşk 02:15 Kiralık Aşk 03:30 Erkenci Kuş 04:10 Erkenci Kuş 05:30 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Sevdim Seni Bir Kere 10:45 Kiralık Aşk 13:30 Erkenci Kuş 16:30 En Güzel Bölüm 16:45 Sevdim Seni Bir Kere 18:30 Star Haber 20:00 Aykut Enişte 20:00 Babil 22:30 Aykut Enişte Kaynak: InterSinema.com