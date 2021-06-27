27 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
27 Haziran 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Gecesi
02:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
03:45 Kupa Gecesi
05:45 FIFA Magazin
06:10 UEFA Euro 2020 Özetler
06:35 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
08:40 UEFA Euro 2020 Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
12:40 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Spor Kitaplığı
17:00 Kupa Günlüğü
19:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
20:45 UEFA Euro 2020 Özetler
22:00 Euro 2020 Son 16 Futbol Karşılaşması
23:45 UEFA Euro 2020 Özetler
Kaynak: InterSinema.com