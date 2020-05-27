27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile korona virüsü yendi
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27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile korona virüsü yendi

27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile korona virüsü yendi Ordu'da 8 kişilik aile, korona virüs tedavisinden sağlıklı bir şekilde sonuç aldı, alkışlarla uğurlandı Ordu'da korona virüse (Kovid-19) 27 günlükken yakalanan bebeğin de bulunduğu 8 kişilik Ölmez ailesi...

27.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:01

27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile korona virüsü yendi

Ordu'da 8 kişilik aile, korona virüs tedavisinden sağlıklı bir şekilde sonuç aldı, alkışlarla uğurlandı

ORDU - Ordu'da korona virüse (Kovid-19) 27 günlükken yakalanan bebeğin de bulunduğu 8 kişilik Ölmez ailesi sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali, engelli kızları Fatma ile Döndü, erkek çocukları Ali, gelinleri Menekşe, 27 günlük torun İkra ile diğer torunlar Eylül ve Cemre Ölmez ailesi, bir süre önce korona virüs testleri pozitif çıkınca Medical Park Ordu Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 günlük başarılı bir tedavi süreci uygulanan 8 kişilik aile, sağlıklı bir şekilde doktorlar ve hemşirelerin alkışlarıyla uğurlandı.

"Tedavi süreçleri güzel bir şekilde ilerledi"

Medical Park Ordu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, yaklaşık 10 gün önce müracaat eden Ölmez ailesini, Kovid-19 tanısıyla tedavi altına aldıklarını söyledi. 8 kişilik aileden çok iyi yanıt aldıklarını ve ailenin tedaviye güzel yanıt verdiğini ifade eden Dr. Mesut Şahin, "Bilim kurulunun belirlediği tedavi ile uygulanan süreçte bir sorun yaşamadık. 2 engelli bireyin, akciğer rahatsızlığı olan bir kişinin olmasına ve bir de bebeğimizin olmasına karşılık tedavi süreci güzeldi" dedi.

"Çocuğumun kokusunu alabiliyorum"

27 günlük bebek olan İkra Ölmez'in annesi Menekşe Ölmez de ailecek yakalandıkları korona virüsü tedavisini sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bütün personel çok yardımcı oldu. Bu hastalıktan biz de korktuk. Birkaç gün öncesinde ben de hissetmiştim ama 'evde atlatırız' diye düşündük. Sonra koku ve tat duyumuzu kaybedince kontrolleri yaptırdık. Hastaneye yatında korkulacak bir şey olmadığını fark ettik. Tüm duyularım yerine geldi, çocuğumun kokusunu alabiliyorum. Biz ne kadar dikkat etsek de bir şekilde bulaşabiliyor. İnsanlar kontrollerini yaptırsınlar, tedavi sürecinden korkmasınlar" diye konuştu.

Akciğer rahatsızlığı bulunan 73 yaşındaki Ali Ölmez ile oğlu Ali Ölmez ise herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

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