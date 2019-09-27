27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama ile İstanbul'un bazı ilçelerinde eğitme 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklama sonrası vatandaşlar İstanbul'da hangi okullar tatil edildi ve İstanbul'da eğitime ara verildi mi gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İstanbul Cuma okullar tatil mi? 27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar.
26 Eylül Perşembe günü yaşanan İstanbul depremi sonrası eğitime ara verilmişti. İstanbul Valiliği 27 eylül Perşembe günü yaptığı açıklama ile bazı okullarda eğitime 1 gün ara verdi. İstanbul Cuma okullar tatil mi? 27 Eylül Cuma İstanbul'da tatil edilen okullar. İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi. İşte İstanbul'da tatil olan okulların sıralı listesi…
İSTANBUL VALİLİĞİ, 9 İLÇEDE 14 OKULUN TATİL EDİLDİĞİNİ DUYURDU
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da 9 ilçede 55 okul incelendi, 14 okul bir gün süreyle tatil edildi" denildi.
İSTANBUL'DA TATİL EDİLEN OKULLARIN SIRALI TAM LİSTESİ
Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu
Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL