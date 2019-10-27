27 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
27 Ekim 2019 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Son Silah
02:30 Kelime Oyunu
03:30 Çok Gezenti
04:30 Müzik
05:10 Sen de Yap
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
09:45 Şans Kapıyı Kırınca
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:45 Sende Yap
15:45 Kadın Dokunuşu
17:00 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
20:15 Muhteşem İkili
23:00 Uzaylı İstilası