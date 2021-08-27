27 Ağustos MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye'nin 27 Ağustos Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar sezonun ilk dış çekiminde Olimpiyat Şampiyonlarını konuk etti. Caprese Salad, Quiche Lorraine, Jumbo Karides, Kuzu Pirzola, Çikolatalı Mousse menüsüyle hazırladıkları tabaklarla Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcularımızın beğenisini kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, 27 Ağustos MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi?

MasterChef Türkiye'de sezonun ilk dış çekiminde yarışmacılar Olimpiyat Şampiyonu Sporcularımızın beğenisini kazanmak için büyük mücadele verdiler. Şefler tarafından hazırlanan özel menüyle Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcuların karşısına çıkan kırmızı ve mavi takımdan birisi takım oyununu kazandı. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından "27 Ağustos MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı? Masterchef takım oyununu kazanan takım hangisi? MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı?" soruları aratılmakta. MasterChef Türkiye yeni sezon ilk dış çekim takım oyununun kazananı ve mücadele hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 AĞUSTOS MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de izleyicileri ve yarışmacıları büyük bir sürpriz ile karşılaştı. MasterChef Türkiye'ye Milli gurumuz olan Olimpiyat Şampiyonları Busenaz Sürmeli, Mete Gazoz, Ferhat Arıcan, Yasemin Adar, Eray Şanlı, Hatice Kübra İlgün, Taha Akgül, Buse Naz Çakıroğlu, Uğur Aktaş, Merve Çoban konuk oldu. Kırmızı takım ve Mavi takımın kıyasıya mücadelesi Olimpiyat Şampiyonları tarafından puanlanması sonrası 29-26'lik toplam sonuçla kazanan Kırmızı takım oldu. Bu sayede kırmızı takım bu hafta 3. takım oyununu kazandı. Bu hafta kırmızı takımdan kimsenin elenmeyeceği garantilenmiş oldu.

Olimpiyat Şampiyonlarının oylaması ise şu şekilde;

Caprese Salad - Mavi Takım7-4

QuicheLorraine -Mavi Takım 6-5

Jumbo Karides - Mavi Takım 7-4

Kuzu Pirzola - Kırmızı Takım 4-7

Çikolatalı Mousse - Kırmızı Takım 9-2

KAZANAN TAKIM: KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM

Burcu - Kaptan (Potada)

Hasan

Hamza

Görkem (Potada)

Tahsin (Potada)

Safanur

Fatma

Tunahan (Potada)

MASTERCHEF TÜRKİYE KIRMIZI TAKIM