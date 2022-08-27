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27 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

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27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 Masumlar Apartmanı

03:20 Balkan Ninnisi

05:35 Kalk Gidelim

08:55 Bu Toprağın Sesi

10:00 Şefin Sağlıklı Masası

11:05 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu

12:45 Kasaba Doktoru

15:30 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com / TV

Kasaba Doktoru TV Haberler

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