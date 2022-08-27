27 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı
27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
04:30 Kiralık Aşk
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Erkenci Kuş
12:45 Duy Beni
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
23:00 Çok Akustik