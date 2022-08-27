27 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

04:30 Kiralık Aşk

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Erkenci Kuş

12:45 Duy Beni

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

23:00 Çok Akustik