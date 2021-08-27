27 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
27 Ağustos 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Süper Lig Özetler
02:35 TFF 1. Lig Özetler
03:00 Türkiye - Belçika
04:15 İspanya La Liga Özetler
04:50 FIFA Magazin
05:15 Türkiye - Kanada
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Gündem Futbol Transfer
15:00 Spor Bülteni
15:50 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Stüdyosu
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:25 Tuzlaspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor
22:30 Teknik Analiz
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com