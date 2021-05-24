26 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yunus Akan'dan yakınları 4 gündür haber alamıyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yunus Akan'dan yakınları 4 gündür haber alamıyor. Kayıp Yunus Akan'ın babası Mehmet Akan, "Ailen çok mağdur oldu oğlum, çık gel" diyerek evladına seslendi.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde ikamet eden Yunus Akan, 4 gün önce cuma namazını kıldıktan sonra eve geldi ve evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen Akan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin kayıp genci bulmak için başlattığı çalışmaları sürdürdükleri öğrenildi. Kayıp gencin ailesi, evlatlarının evine dönmesini bekliyor.

"Çocuğumu istiyorum, başka bir şey demiyorum"

Yunus Akan'ın babası Mehmet Akan, evladından Cuma gününden beri haber alamadıklarını belirterek, "Oğlum 26 yaşında Cuma günü namazdan sonra kayboldu. Saat 5-6 civarında da son olarak Hekimhan ilçesinde telefonu sinyal veriyor. Ondan sonra da bir haberimiz yok. Kimseden de doğru düzgün haber alamıyoruz. Rabbim için gören, bilen varsa bize bilgi versin. Tutan da varsa oğlumuzu bıraksın. Yoksa öğrenirsek de çok kötü olacak. Bunu da söylüyorum. Dün nişanlısının bize anlattığına göre Cuma günü 3 buçuk da aramış, eski hasımlı olduğu arkadaşlarıyla Hekimhan'a gidip konuşacağını söylemiş. Ondan sonra bir bilgimiz yok, telefon kapalı. Şüphelendiğimiz Hekimhan'da ki çocuklar. Emniyetimiz uğraşıyor, ilgileniyor. Emniyetimizden de rica ediyorum, çok üstüne düşsünler. Çocuğumu istiyorum, başka bir şey demiyorum. Oğlum çıkmışsan çık, gel. Biz çok mağduruz burada oğlum. Ailen çok mağdur oldu oğlum, çık gel. Abisiyle de görüşmüş, abisine çarşıya gidiyorum demiş. En sonda çarşıdayım demiş, Cuma gününden beri haber alamıyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı