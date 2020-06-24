26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti
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26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti
24.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:24

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Serinhisar ilçesi Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde ilçeden kent merkezine gelen Kudret Dinek (26) idaresindeki 20 ADT 815 plakalı otomobil, henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıktı. Savrulan otomobili önce orta refüje çıktı ardından takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Dinek, otopsi yapılmak üzere Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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