26 yaş altı ticari araç kullanabilir mi?

26 yaş altı ticari araç kullanabilir mi?
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Yeni yönetmelik kapsamında, ticari amaçla yolcu veya yük taşıyan sürücülerin mutlaka mesleki yeterlilik belgesi (SRC) sahibi olmaları gerekiyor. Peki, 26 yaş altı ticari araç kullanabilir mi?

Türkiye'de ticari araç kullanımına dair yeni düzenlemeler gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklik sonrası 26 yaş altı ticari araç kullanabilir mi, merak edildi.

26 YAŞ ALTI TİCARİ ARAÇ KULLANABİLİR Mİ?

Türkiye'de ticari araç kullanımına dair yeni düzenlemeler gündemde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yaptığı son değişiklikle, özellikle büyük otobüs gibi yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda minimum yaş sınırı 26 olarak belirlendi. Bu düzenleme, yolcu güvenliğini artırmak ve direksiyon başında daha tecrübeli şoförlerin yer almasını sağlamak amacıyla devreye alındı.

Yeni yönetmelik kapsamında, ticari amaçla yolcu veya yük taşıyan sürücülerin mutlaka mesleki yeterlilik belgesi (SRC) sahibi olmaları gerekiyor. Özellikle büyük otobüs kullanan sürücüler için 26 yaşından gün almış olmak şart koşuluyor. Eşya taşımacılığı yapan araçlarda ise başlangıç yaş sınırı belirtilmemiş, ancak üst yaş sınırı 69 olarak tanımlanmış durumda.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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