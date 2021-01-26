26 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
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26 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

26.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 26.01.2021 06:47
26 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

26 Ocak 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Gelinim Mutfakta

01:45 5 Başlı Köpekbalığı

03:15 Hasret Bitti

04:00 Arda ile Omuz Omuza

04:45 Küçük Ağa

04:45 5N 1K

05:30 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

20:00 Hekimoğlu

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

Kaynak: InterSinema.com

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