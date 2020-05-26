26 Mayıs 2020 Eurosport Yayın Akışı
26 Mayıs 2020 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
26.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 06:45
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Formula E
00:03 Spor Otomobil
01:00 Formula E
01:02 Fia Wtcc
01:30 Spor Otomobil
02:29 Snooker
03:13 Snooker
04:03 Snooker
06:00 Spor Otomobil
06:31 Wrc
07:00 Spor Otomobil
07:17 Wrc
08:11 Wrc
08:15 Spor Otomobil
09:06 Wrc
09:33 Tenis
11:03 Tenis
12:30 Snooker
13:00 Okçuluk
13:30 Snooker
15:00 Bisiklet
16:30 Bisiklet
18:00 Bisiklet
20:00 Tenis
23:08 Olimpiyat Oyunları
Kaynak: InterSinema.com