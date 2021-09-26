26 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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26 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
26 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

26 Eylül 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Masumlar Apartmanı

03:55 Yıldızların Yolu

04:55 Muhteşem Kraliçe

05:55 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:05 Gizemli Tarih Troya

14:10 Dünya Hali

15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:50 3'te 3

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Haber: 26 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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