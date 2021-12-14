25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı - Haberler
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25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı

25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ş.Ç., jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da, hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ş.Ç., jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'ne (JASAT) gelen ihbarı değerlendiren ekipler, harekete geçti. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla 2015'ten bu yana, 6 suç dosyasından 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ş.Ç.'nin adresini tespit etti. Lice ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, firari M.Ş.Ç.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ş.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri

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