Makyajı ve photoshop'u abartan Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor
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Makyajı ve photoshop'u abartan Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor

03.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:19
Makyajı ve photoshop'u abartan Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor

Kilolarıyla uzun yıllar başı dertte olan Deniz Seki, 2,5 ayda 20 kilo kaybederek iğne ipliğe dönmüştü. Kendisini adeta baştan yaratan Seki, 25 yaş daha gençleştiği görülen son paylaşımıyla görenleri şaşkına çevirdi. Kullanıcılar, ünlü şarkıcının makyajı ve photoshop'u abarttığı yönünde yorum yaptı.

Ünlü diyetisyen Şeyda Coşkun ile kampa girdikten sonra yaklaşık 2,5 buçuk ay sonunda fit bir görünüme sahip olan 50 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fit fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.

25 YAŞ GENÇLEŞTİ

Sıkı bir beslenme ve spor programı ile sahneye ilk çıktığı yıllardaki görünümüne kavuşan Deniz Seki, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafı ile görenleri adeta şoke etti. Fit görünümünün yanı sıra gençleştiği ve saçından, makyaj stiline kadar değişiklik yaptığı görülen Seki, 25 yaş geriye gitti. Seki'nin fotoğrafını gören kullanıcılar, makyajı ve photoshop'u abarttığını, aynı zamanda estetikle bu görünüme kavuştuğunu söyledi.

25 yaş daha gençleşen Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor
25 yaş daha gençleşen Deniz Seki'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor
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