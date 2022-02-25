25 Şubat 2022 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 25 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı! 2724 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

25 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 25 Şubat Cumagünü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 25 Şubat 2025 CumaResmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

• Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/45)

YÖNETMELİKLER

• Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

• İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

• T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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