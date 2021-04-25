25 Nisan 2021 Atv Yayın Akışı
25 Nisan 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Maraşlı
02:25 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:55 Hz. Ömer
05:35 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:20 Hercai
Kaynak: InterSinema.com