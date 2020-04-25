25 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı
25 Nisan 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:50 Kardeş Payı
00:55 Pixels
02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:30 Kuruluş Osman
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Ödül Avcıları
12:10 Doğaya Karşı: Serengeti
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
14:05 Kardeş Payı
15:25 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22:30 Kardeş Payı
22:30 Kim Milyoner Olmak İster?
23:50 Son Durak
Kaynak: InterSinema.com