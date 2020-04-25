25 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:50 Kardeş Payı 00:55 Pixels 02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur 04:30 Kuruluş Osman 07:00 Kahvaltı Haberleri 07:30 atv’de Hafta Sonu 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00 Ödül Avcıları 12:10 Doğaya Karşı: Serengeti 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 14:05 Kardeş Payı 15:25 Kuruluş Osman 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru 20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar 22:30 Kardeş Payı 22:30 Kim Milyoner Olmak İster? 23:50 Son Durak Kaynak: InterSinema.com