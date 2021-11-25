Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolasıyla basın açıklaması yapıldı.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Müjde Kaya, Bursa Barosu'nda yaptığı açıklamada, şiddetin önlenebilmesi için öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ciddi bir sorun olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Kaya, "Eğitim sisteminden medyanın her mecrasında kullanılan dile, kadının istihdamına kadar her alanda, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek, devletin temel politikası haline getirilmelidir." dedi.

Etkinliğe, Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Metin Öztosun ile bazı avukatlar katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet