İstanbul Caz Festivali, 25. Yaşında! Festivalimiz Sen Çok Yaşa

Bu sene 25. yaşını kutlayan festival, geçmiş senelerde de olduğu gibi bu yıl da cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını İstanbul'da ağırlayacak. 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında yıldız isimlerden yeni keşiflere 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçı, İstanbul'un 27 farklı mekânında konser verecek. Festivalde müzikseverler 50'nin üzerinde konserde bir araya gelecek.

Her sene cazın usta isimlerinden dünya müziğinin tanınmış ekiplerine, yeni keşiflerden sevilen yıldızlara kadar geniş sanatçı seçkisiyle festival severlerin gözdesi olan İstanbul Caz Festivali bu yılki programı kapsamında Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai gibi usta isimlere Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın eşlik ettiği Türkiye Caz sahnesine bir saygı duruşu niteliğindeki çok özel bir proje olan 25. Yılında Nesiller Boyu Caz konserinin yanı sıra farklı coğrafyalardan seslerin bir araya geldiği bir müzikal yelpaze oluşturacak. Festivale konuk olan sanatçılar arasında başta Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ile grubu The Bad Seeds, Led Zeppelin'in efsanevi sesi, rock tarihinin tartışmasız en muazzam vokal ve topluluk liderlerinden biri olan Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters, Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald olmak üzere birçok sanatçı bulunuyor. Festival ayrıca aralarında Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter, BADBADNOTGOOD, Kurt Elling, Robert Glasper, Avishai Cohen, The Fred Hersch Trio, Shahin Novrasli, Omar Sosa ve Yiliañ Canizares gibi caz, funk, dünya müziği, blues ve rock'ın farklı seslerinin de bulunduğu birçok konserle İstanbul'un dört bir yanına yayılacak.

Bu sene de şehrin farklı noktalarında müzikseverlerin bir araya geleceği İstanbul Caz Festivali, Zorlu PSM Ana Tiyatro, Zorlu PSM Drama Sahnesi ve Zorlu PSM STUDIO, Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq Hall, Beykoz Kundura, The Marmara Esma Sultan Yalısı, Venedik Sarayı Bahçesi, Sultan Park Swissotel The Bosphorus, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed, Küçükçiftlik Park, KüçükÇiftlik Bahçe, Fenerbahçe Khalkedon, Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı ve Salon İKSV gibi birçok mekanda festival konserlerine ev sahipliği yapacak.

25. İstanbul Caz Festivali, Anadolu yakasında "Gece Gezmesi" ve ücretsiz "Parklarda Caz" etkinliklerini de gerçekleştirecek. Festival programında ayrıca bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ve çocuklara yönelik bir etkinlik olarak tasarlanan "Çocukça Bir Gün" de yer alıyor.

Cazseverler festival biletlerini 18 Nisan Çarşamba günü 10.30'dan itibaren; Biletix satış kanalları, hizmet bedeli eklenmeden İKSV ana gişeden (pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alabilirler. İstanbul Caz Festivali biletleri ayrıca 18 ve 19 Nisan'da Atlas ve Rexx sinemalarında yer alan 37. İstanbul Film Festivali gişelerinden de hizmet bedeli eklenmeden alınabilir.

Seçili konserlerde, etkinlik günü, farklı kategorileri de içeren kapı fiyatı uygulaması yapılacak. Ayrıca, seçili konserlerde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satışa sunulacak.

Lale Kart sahipleri biletlerini hem öncelikli hem de %25'e varan özel indirimlerle alabilir, festival boyunca Lale Kart 360 etkinlik serisi kapsamında pek çok özel etkinliğe de katılabilirler. İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen Lale Kart üyelik programı, beş farklı kategoride bir araya getirdiği 4500'ü aşkın kültür sanat dostuna, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Lale Kart üyeleri İKSV'ye katkı sağlarken, festival etkinliklerindeki indirimlerin yanı sıra İstanbul'da birçok farklı kültür, sanat ve yaşam mekânında indirimlerden de faydalanabiliyor. Lale Kart'lı olmak ve ayrıntılı bilgi için: http://www.lalekart.org/

İstanbul Caz Festivali'ni sosyal medyadan takip edin

İstanbul Caz Festivali ile ilgili tüm bilgiler, sanatçıların tanıtım videoları ve etkinliklerle ilgili anlık gelişmeler sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.

Festival programına, festivalinresmi web sitesi caz.iksv.org'un yanı sıra İKSV Mobil uygulamasından da ulaşabilir. İKSV Resmi İletişim Sponsoru Vodafone'un katkılarıyla hazırlanan İKSV Mobil uygulaması AppStore ve Google Play Store'dan indirilebilir.