25. Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde adına düzenlenen festivalde anıldı.

Festivale katılanlar, Aşık Veysel'in köydeki mezarını ziyaret ederek dua okudu. Daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Aşık Veysel Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ses sanatçıları Mustafa Özarslan, Ozan Ali Güç, Filiz Erdoğan ve Gökhan Kılıç, Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir gibi çeşitli illerden köye gelen davetlilere konser verdi.

Programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, parkın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Pektaş, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu için asıl olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. İşte gök kubbede hoş bir seda bırakan büyük ozanımız Aşık Veysel anısına 25'incisini icra ettiğimiz bu anlamlı günde birliğimizin ve beraberliğimizin daha da pekiştiğini görmek, müşahade etmek bizleri mutlu etti. Tabii ki Aşık Veysel üzerine söylenebilecek çok fazla söz var ama bu tip etkinliklerle bizim aslında ilk arzumuz Aşık Veysel'in gönül dilinden süzülen sözcükleri bir sonraki nesillere aktarabilmek."

"Dedem toplumun her kesiminden insanla kucaklaşmıştır"

Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu da çeşitli illerden gelerek kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti.

Aşık Veysel'in hayranı, ailenin bir ferdi ve Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı olarak kürsüde bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Şatıroğlu, şunları söyledi:

"Dedemi genel aşıklardan hep farklı görmüşümdür. Bunun en önemli sebebi de kendi deyimiyle Atatürk'e yazdığı şiirle dilinin bağı çözülmüştür. Yani aslında Cumhuriyet'in var ettiği ender ozanlardan biridir. Sırf bundan dolayıdır ki muhtemelen toplumun her kesiminden insanla şu an burada olduğu gibi kucaklaşmıştır."

Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda da sanatçılar Mustafa Özarslan ve Tuğba Yurt konser verdi.

Festivale CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.