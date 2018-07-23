Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Müdürü Münire Burcu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Burcu, yayımladığı mesajında, bağımsız ve tarafsız basının güçlü demokrasinin varlığına işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun doğru bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi ve demokrasinin kök salmasında bağımsız ve tarafsız basının katkısı yadsınamaz bir gerçekliktir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı tüm yerel ve yaygın basının ortaya koyduğu duruşla milli değerlere saygılı kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getirdiğinin de kanıtı olmuştur. 24 Temmuz 1908'de Türk Basını'nda sansürün kaldırılmasının 110. yıl dönümü nedeniyle, ilimizde ve bölgemizde, günün her saatinde, mesai saati gözetmeksizin ilkeli, cesur ve fedakarca yaptıkları çalışmalarıyla, hızlı, tarafsız ve doğru bilgilere yönlendiren, milletimiz ve demokrasimizden yana bir tutum alan, değerli basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, saygı ve selamlarımı sunarım."