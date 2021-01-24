24 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
24 Ocak 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Tövbeler Olsun
02:10 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:10 Işığın Prensesi
06:10 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:55 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:00 Tövbeler Olsun
13:55 Benim Adım Melek
15:55 Payitaht Abdülhamid
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com