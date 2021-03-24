24 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
24 Mart 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
03:25 Futbol Anadolu
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
18:00 Milli Takım Özel
20:00 Spor Akşamı
20:45 Milli Takım Özel
21:00 İngiltere Premier Lig Özetler
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:50 Takvim Yaprakları
21:55 Milli Takım Özel
23:30 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com