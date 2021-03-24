24 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
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24 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

24.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 06:47
24 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı

24 Mart 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Avrupa'dan Futbol

03:25 Futbol Anadolu

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

18:00 Milli Takım Özel

20:00 Spor Akşamı

20:45 Milli Takım Özel

21:00 İngiltere Premier Lig Özetler

21:30 Almanya Bundesliga Özetler

21:50 Takvim Yaprakları

21:55 Milli Takım Özel

23:30 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com

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