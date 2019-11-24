24 Kasım 2019 Tv 2 Yayın Akışı

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:30 Hayaletin İntikamı

02:10 Gölde Dehşet

03:30 Müzik

04:30 Sende Yap

05:20 Çok Gezenti

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çocuklar Duymasın

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Sende Yap

17:30 Hep Yek

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Dört Köşe

Kaynak: InterSinema.com