24 Haziran Seçimleri İçin İstanbul Barosu da "Her okula bir avukat" projesine katıldı

Ankara Barosu, 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık güvenliğine katkıda bulunabilmek için "Her okula bir avukat" projesi başlatmıştı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE 'HER OKULA BİR AVUKAT'

Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran 78 baro başkanına mektup yollayarak 24 Haziran seçimlerinde "Her okula bir avukat" projesine dahil olmalarını istedi.

İSTANBUL BAROSU KATILDI

Canduran'ın bu çağrısının ardından İstanbul Barosu da seçim özel kampanyası altında bir duyuru yaptı. Duyuru da "24 Haziran seçimlerinde "Her okula bir avukat" hedefine ulaşabilmek için size ihtiyacımız var" ifadeleri yer aldı.