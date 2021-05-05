24.Gün sahur menüsü! 6 Mayıs Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dördüncü sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için menümüze bakın!
Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının yirmi dördüncü sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!
24.GÜN SAHUR MENÜSÜ!
- Yumurtalı Sandviç
- 1 bardak çay
- domates, salatalık
- zeytin
- yeşillik
- Bol su
YUMURTALI SANDVİÇ
Yumurtalı Sandviç için gerekli malzemeler
- 2 yumurta
- Kaşar
- Hindi füme salam
- Kuru domates
- İstediğiniz başka bir kahvaltılık malzeme, peynir
Yumurtalı Sandviç yapılışı;
- Öncelikle yumurtaların 1 tanesini çırpın ve tavada pişirin
- Ardından ekmekleri tavada yumurtanın üstüne yerleştirin ve çevirin.
- Ekmeğin içinediğer malzemeleri ekleyin ve ekmeği kapatıp kaşar eriyene kadar arkalı önlü pişirin.
- Kalan 1 yumurtayı göz şeklinde pişirin ve sandviçinizin en üstüne koyun.
Afiyet olsun!