230HP Güce Sahip Mazda3 Turbo Tanıtıldı! İşte Detaylar Günümüzde çok kulanışlı ve tarz sahibi otomobiller üreten Mazda, yeni modelleri ile pazara girmeyi planlıyor. Mazda3 ile tekrardan gündeme gelmeyi planlayan Mazda, bu sefer çok performanslı bir motor kullanacak.

Günümüzde çok kulanışlı ve tarz sahibi otomobiller üreten Mazda, yeni modelleri ile pazara girmeyi planlıyor. Mazda3 ile tekrardan gündeme gelmeyi planlayan Mazda, bu sefer çok performanslı bir motor kullanacak. 230 Beygir güç üretecek olan Mazda3 Turbo, dört çeker sistemi ile adeta asfaltı kazıyacak. İşte Mazda3 Turbo hakkında detaylar.

Mazda3 Turbo Manuel Şanzıman Şeçeneği Var Mı?

Mazda3 ilgi çeken motoru ile Meksika'da tanıtıldı. 2.5 litrelik turbo şarjlı motor ile gelecek olan Mazda3 Turbo, 230 beygir güç ve 420Nm Tork üretecek. Gücünü yere AWD sistemi ile aktaracak olan Mazda3 Turbo, şanzıman kanadında 6 ileri otomatik vites sunuyor. Aracın manuel vites opsiyonu olmaması gerçekten kötü olmuş.

Aracın bilinen diğer özellikleri arasında 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, elektrikli sunroof, 18 inçlik jantlar ve otomatik LED aydınlatma gibi şeyler olduğunu biliyoruz. Aracın ülkemize gelip gelmeyeceğ belli değil.

Bakalım Mazda, bu yeni performanslı modelini ülkemizde satışa sunacak mı? Sizler araç hakkında neler düşünüyorsunuz Hemen aşağıdan düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın! Otomobil haberlerimizi buradan takip edebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir