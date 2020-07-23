23 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
23 Temmuz 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
23.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.07.2020 06:56
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Çatı Katı Aşk
00:30 Galip Derviş
01:45 Galip Derviş
02:45 Adı Efsane
03:00 Adı Efsane
04:00 Akasya Durağı
05:00 Akasya Durağı
05:15 Yabancı Damat
06:00 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
20:00 Çatı Katı Aşk
22:15 Çarkıfelek
23:30 Aşk Tesadüfleri Sever
Kaynak: InterSinema.com