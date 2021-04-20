23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?

Vatandaşlar tarafından merak edilen bir konuda 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okulların kaç gün tatil olacağını merak ediyor. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan'da liselere tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi?

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cuma gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Artan vaka sayıları sebebiyle Ramazan'da kısıtlama olacak. Cuma günü devam eden 05.00-19.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı olacaktır.

23 NİSAN LİSEELERE TATİL Mİ?

Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan, bu yıl Cuma gününe denk gelmekte. Her yıl olduğu gibi bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olacaktır.