23 Kasım 2019 Atv Yayın Akışı

23.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03:50 Kanatsız Kuşlar

05:50 Kara Para Aşk

06:00 Kara Para Aşk

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

13:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

16:00 Hercai

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kaynak: InterSinema.com