23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı - Haberler
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23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

BALIKESİR (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Şanlıurfa'da meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kazaları, 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerden kazaların, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlikleri sonucu meydana geldiği görüldü. - BAYBURT

23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

23 ilde meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Adıyaman, Bitlis, 3. Sayfa, Haberler

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