23 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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23 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

23 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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23 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 23 Haziran Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Haziran Çarşamba İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4183527

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AŞIK SEYRANİ, FIRTINA, ÜLKE sk bölgelerinde 23/06/2021 09:00:00 - 23/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4189338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah CEREN, DEMİR, METİN, SEFA, VENÜS, VEZİRTEPE, YAPRAK, YİĞİT sk/ FATİH mah CEREN, KADIRGA, PALMİYE sk bölgelerinde 23/06/2021 09:00:00 - 23/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4189373

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah AKKAYA, CUMA, DELİKLİKAYA, FASIL, HAŞİM, HIZIR, HİZMET, KAYABAŞI, MARANGOZ, MEŞETOPU, NARİN, PLATO, SABIR, SAHRA, SAMANYOLU, SANDAL, SARDUNYA, SARIÇİÇEK, SIRAT, İDEAL, İMAR sk bölgelerinde 23/06/2021 09:00:00 - 23/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4188453

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah DİKMEN, EBEDİ, HEYBETLİ, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, MEHTER, RAHMET, İRFAN sk bölgelerinde 23/06/2021 11:00:00 - 23/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 4188454

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah DİKMEN, HEYBETLİ, HÜRMET, HİSAR, HİZMET, IŞIL, İFTİHAR, İHLAS, İMREN, İRFAN sk bölgelerinde 23/06/2021 14:00:00 - 23/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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23 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? - Haberler
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