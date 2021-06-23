23 Haziran 2021 Show Yayın Akışı
23 Haziran 2021 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:30 Kahraman Babam
02:45 Cam Tavanlar
04:45 Sevcan'la Lezzet Yolunda
06:00 Alev Alev
10:15 Kahraman Babam
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:15 Bas Gaza
Kaynak: InterSinema.com