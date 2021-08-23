23 Ağustos Zula güncelleme notları paylaşıldı, bol ödüllü Zafer Sezonu başladı!
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23 Ağustos Zula güncelleme notları paylaşıldı, bol ödüllü Zafer Sezonu başladı!

23 Ağustos Zula güncelleme notları paylaşıldı, bol ödüllü Zafer Sezonu başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Zula 23 Ağustos güncellemesi ile bol ödüllü Zafer Sezonu'nu başlattı!

23 Ağustos Zula güncelleme notları oyuncularla paylaşıldı, yeni güncelleme ile bol ödüllü Zafer Sezonu da başlamış oldu. İşte güncellemenin detayları!

Bol ödüllü Zafer Sezonu başladı! Yeni sezonda oyuncuları bol bol hediye bekliyor.

Siha Serisi Zula'da!

Türkiye'de üretilen Siha'lardan ilham alarak geliştirilen yeni Elit Serisi oyuna eklendi!

Zafer Eldiveni ve Spreyi Zula'da!

Zafer Sezonuna özel üretilen, Zafer Eldiveni ve Spreyi oyunda!

Zula Repair Uygulaması Eklendi!

Launcher'a girişte sorun yaşayan oyuncular için, oyun dosyalarına Repair adında bir uygulama yüklendi. Bu uygulama sayesinde Launcher'a girişte sorun yaşadığınızda, oyunu tekrar yüklemeye gerek kalmadan dosyalarınızı tamir edebileceksiniz.

Zula Battle Royale Gelişmeye Devam Ediyor!

'de varolan aracımıza süspansiyon sistemi eklendi.

Optimizasyon paketi yayına alındı!

Kaynak: Playerbros

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