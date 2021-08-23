23 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
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23 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı

23 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:30 Odaklan Büyükanne

02:15 Yeşil Deniz

04:15 Tövbeler Olsun

06:35 Kalk Gidelim

10:10 Dünya Hali

11:15 Benim Adım Melek

15:10 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler

23:45 Seneye Bu Zamanlar

Kaynak: InterSinema.com

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23 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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