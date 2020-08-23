23 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı
23 Ağustos 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
23.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 07:05
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Apartmanlar Yarışıyor
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
03:00 Para Bende
03:45 Oynat Bakalım
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:00 Masterchef Türkiye 2020
16:15 Sinema
16:15 Yerli Sinema
20:00 Masterchef Türkiye 2020
Kaynak: InterSinema.com