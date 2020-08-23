23 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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23 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı

23 Ağustos 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

23 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
23.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 07:06

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:00 Kanıt

01:10 Kayıp Şehir

02:00 Geniş Aile

02:20 Kanıt

03:30 Çocuklar Duymasın

03:30 Rehber

04:30 Evim Şahane

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:45 İki Yalancı

10:00 Geniş Aile

12:00 Evim Şahane

12:15 Çok Gezenti

13:30 Çok Gezenti

13:45 Rehber

15:00 Çocuklar Duymasın

17:00 Akasya Durağı

19:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

19:00 Efsane

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:45 Efsane

Kaynak: InterSinema.com

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