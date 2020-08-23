23 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı 23 Ağustos 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:00 Kanıt 01:10 Kayıp Şehir 02:00 Geniş Aile 02:20 Kanıt 03:30 Çocuklar Duymasın 03:30 Rehber 04:30 Evim Şahane 05:30 Müzik 06:00 Kavak Yelleri 07:45 İki Yalancı 10:00 Geniş Aile 12:00 Evim Şahane 12:15 Çok Gezenti 13:30 Çok Gezenti 13:45 Rehber 15:00 Çocuklar Duymasın 17:00 Akasya Durağı 19:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 19:00 Efsane 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 21:45 Efsane Kaynak: InterSinema.com