23 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
23 Ağustos 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
23.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 07:06
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Kanıt
01:10 Kayıp Şehir
02:00 Geniş Aile
02:20 Kanıt
03:30 Çocuklar Duymasın
03:30 Rehber
04:30 Evim Şahane
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
07:45 İki Yalancı
10:00 Geniş Aile
12:00 Evim Şahane
12:15 Çok Gezenti
13:30 Çok Gezenti
13:45 Rehber
15:00 Çocuklar Duymasın
17:00 Akasya Durağı
19:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
19:00 Efsane
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:45 Efsane
Kaynak: InterSinema.com