23 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
23 Ağustos 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
23.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.08.2020 07:07
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Çember: Kurtar Beni
02:00 Kaçak Gelinler
02:00 Aramızda Kalsın
04:20 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:15 Kaçak Gelinler
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
13:45 Seven Ne Yapmaz
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
20:00 Kuralsız
22:15 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com