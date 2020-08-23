23 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 23 Ağustos 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Çember: Kurtar Beni 02:00 Kaçak Gelinler 02:00 Aramızda Kalsın 04:20 Aramızda Kalsın 04:30 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:15 Kaçak Gelinler 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı 13:45 Seven Ne Yapmaz 15:30 En Güzel Bölüm 15:45 Aramızda Kalsın 18:45 Star Haber 20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı 20:00 Kuralsız 22:15 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com