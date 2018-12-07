22 Yaşındaki Sapık, Hamile Keçiye Tecavüz Etti! Hakim Bile Şoke Oldu
Zambiya'da hamile bir keçiye cinsel saldırıda bulunan 22 yaşındaki sapığa verilen hapis cezası 5 yıldan 15 yıla çıkarıldı. Hakim Sunkutu, önüne gelen davanın kendisini şoka soktuğunu söyledi.
Zambiya'da 22 yaşındaki bir sapık, hamile keçiye tecavüz etmekten 15 yıl hapis cezası aldı.
BENZER SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN CEZA ARTTIRILDI
Mahkeme, daha önce beş yıllığına hapse gönderdiği Reuben Mwamba'nın cezasını savcıların itirazı üzerine artırdı. Savcılar, Mwamba kentine bağlı Mutono köyünde gerçekleşen olayın diğer hayvanlara benzer saldırılar yapmak isteyenlerin önüne geçmesi için ceza artırımı talep etti.
HAKİM ŞOKA GİRDİ
Kadın hakim Emeria Sunkutu, önüne gelen davanın kendisini şoka soktuğunu ifade etti.
YORUMLAR (18)
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neden ? sorulması gereken soru bu ? neden ? ve nasıl önlenir ? eleştirmek recm etmek afaroz etmek kolay ama çözmek ıslah etmek lazımCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ayrık insanoglundan her şeyi bekliyorum.. şaşırdık mı hayır..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hoş duruyor ama yapmamak daha doğru . . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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darısı kediye köpeğe yapanların başına 15 yıl hapisCevap Yaz 26 Yayından Kaldır
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oha çüş milet iyice zıvanadan çıktıCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır