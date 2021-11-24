22 yaşındaki Minel'in ölüm nedeni belli oldu

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otel odasında ölü bulunan Minel Y.'nin (22) intihar ettiği ortaya çıktı. Hemşire olan Minel Y.'nin vücuduna serum ile yüksek dozda ilaç enjekte ettiği tespit edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. Otelde konaklayan Minel Y., otel çalışanı tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibi Minel Y.'nin öldüğünü tespit etti. Otele tek başına gelerek konaklayan Minel Y.'nin kolunda serum takılı olduğu belirlendi, cenazesi otopsi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarmanın odada yaptığı incelemede Minel Y.'nin intihar ettiğini anlatan bir de not bulundu.İstanbul'da bir sağlık kuruluşunda hemşire olan Minel Y.'nin koluna bağladığı serum ile anestezide kullanılan bir ilacı enjekte ederek intihar ettiği, psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.