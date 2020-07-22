22 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
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22 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

22 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
22.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 06:46

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

00:30 Çatı Katı Aşk

01:30 Öfkeli Aşıklar

02:00 Adı Efsane

03:15 Adı Efsane

04:30 Akasya Durağı

05:30 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Güneşi Beklerken

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

20:00 Aşk-ı Memnu

22:15 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin

Kaynak: InterSinema.com

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