22 Temmuz 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
22.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 06:46
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
01:00 Akıl Çemberi
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
09:30 Tercih Zamanı
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Bugün
13:00 Bugün
14:00 Bugün
15:00 Günlük
16:00 Günlük
16:30 Tercih Zamanı
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:00 Tarafsız Bölge
21:00 Akıl Çemberi
Kaynak: InterSinema.com