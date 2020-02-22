22 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

22.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.02.2020 06:45

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Çukur

01:45 Zemheri

03:00 Zemheri

04:00 Her Şey Mümkün

05:15 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Arabesk

15:00 Zemheri

16:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

23:30 Her Şey Mümkün

Kaynak: InterSinema.com