22 Ocak 2022 Fox Yayın Akışı
22 Ocak 2022 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
02:00 Maske Kimsin Sen?
03:45 Kamera Arkası
04:30 Kefaret
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kanunsuz Topraklar
16:00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
23:30 Elkızı