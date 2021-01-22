22 Ocak 2021 Show Yayın Akışı
22 Ocak 2021 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Ramo
00:30 Alev Alev
03:00 Çukur
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:00 Arıza
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
20:00 Ramo
Kaynak: InterSinema.com