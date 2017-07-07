22. Dünya Petrol Kongresi, Socar'ın Co-Host Sponsorluğunda Başlıyor

Etkinlikte, SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev ve SOCAR Türkiye Operasyon Başkanı Emil Eminov konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC), Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Co-Host sponsorluğunda başlıyor. 9-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında yerli ve yabancı üst düzey yetkililerin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev ve SOCAR Türkiye Operasyon Başkanı Emil Eminov konuşmacı olarak yer alacak.

1933 yılından itibaren düzenlenen ve dünya enerji sektörünün en büyük buluşması olarak kabul edilen WPC, Türkiye'de 'Enerji Geleceğimize Köprüler' temasıyla düzenleniyor. Kongreye siyaset dünyası ile yerli ve yabancı şirketlerin üst düzey yöneticilerini de kapsayan 5 binin üzerinde katılımcı bekleniyor. 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamındaki yuvarlak masa toplantıları, çalışma grupları ile teknik forumlar ve panellerde; petrol sektörü ile konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının geleceği, enerji verimliliğine yönelik küresel politikalar, altyapı ve yatırım imkanları ile düşük karbonlu çözümler ele alınacak.

Kongreye SOCAR ve SOCAR Türkiye'den de en üst düzeyde katılım gerçekleşecek. SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, 10 Temmuz'da 'Enerji Geleceğimize Köprüler İnşa Etmek' temasıyla düzenlenecek oturumda bir konuşma yapacak. SOCAR Türkiye Operasyon Başkanı Emil Eminov'un da konuşmacı olarak yer alacağı kongreye, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ile SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov da katılacak.